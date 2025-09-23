Администрация США не рассматривает возможность введения новых санкций против России до тех пор, пока европейские партнеры продолжают закупать крупные объемы российской нефти и газа. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент Дональд Трамп «понимает, что в определенный момент может возникнуть необходимость наложить дополнительные издержки» на Москву. «Но он также подчеркивал, что прежде чем мы сделаем этот шаг, Европа должна действовать первой», — отметил Рубио.

«Они требуют от нас этих мер, однако в Европе есть государства, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России. Поэтому, думаю, важно, чтобы активизировались именно они», — добавил глава внешнеполитического ведомства США.