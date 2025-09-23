Венгрия не собирается отказываться от поставок российской нефти и газа, несмотря на давление со стороны США. Без этих ресурсов, по мнению властей страны, невозможно гарантировать энергобезопасность.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО полностью прекратить импорт российской нефти.