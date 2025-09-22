Искусственный интеллект уже практически стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он с легкостью находит нужный рецепт, пишет музыку, книги, составляет расписания, разрабатывает дизайн. Более того способен выслушать, заменить друга или даже психолога. Это, безусловно, не является чем-то негативным. Мир стремительно развивается, и неудивительно, что меняется и сама жизнь. Если раньше люди стирали бельё вручную, то сегодня достаточно загрузить вещи в стиральную машину, выбрать режим и спокойно пить чай или кофе, который, кстати, тоже можно приготовить с помощью техники буквально за пару минут.

Все эти технологические новшества работают нам на благо: они экономят время, облегчают быт и порой даже выручают в непростых ситуациях. Однако с течением времени всё острее ощущается и обратная сторона прогресса, искусственный интеллект постепенно начинает вытеснять человека с некоторых профессий. Современные алгоритмы совершенствуются с каждым днём: сегодня они уже могут заменить бухгалтера, рассчитать зарплаты, выполнить задачи графического дизайнера, а порой даже журналиста. Если раньше, чтобы создать выпуск новостей, журналисту нужно было чётко и грамотно зачитать закадровый текст, а монтажёрам — аккуратно собрать видеоряд, то теперь ИИ способен справиться с этими задачами за считанные минуты.

Как мы уже писали ранее, в некоторых странах искусственный интеллект не просто внедряется в рабочие процессы, а буквально поднимается по карьерной лестнице. Создаются министерства, где ИИ назначается на руководящие посты, вплоть до министра и даже премьер-министра.

В Азербайджане пока такой модернизации нет. Да, ИИ уже активно применяется в различных сферах, но до политики дело пока не дошло. Но это пока. Было бы интересно узнать, как к этому относятся представители власти. Может ли депутат Милли Меджлиса представить, что однажды его коллегой станет искусственный интеллект, который наравне с другими будет участвовать в законотворческой деятельности?

Своим мнением по этому поводу с Minval Politika поделился депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

По его словам, ИИ уже стал важным фактором глобального технологического прогресса, и многие государства стремятся не только внедрять его в различные сферы, но и разрабатывать собственные национальные платформы.

«Искусственный интеллект постоянно развивается, во многих странах уже действуют специализированные исследовательские центры, принимаются государственные стратегии, вкладываются крупные инвестиции для создания национальных ИИ-платформ. В результате государства и корпорации стремятся стать влиятельными игроками на этом поле», — отметил депутат.

Однако, как подчеркнул Нагиф Гамзаев, несмотря на значительные достижения, развитие искусственного интеллекта поднимает и ряд проблем. В частности, речь идёт об угрозе для занятости населения.

«Наряду с положительными моментами, ИИ вызывает и обеспокоенность. Уже начинают ощущаться определённые проблемы, особенно в сфере занятости. Люди тревожатся из-за того, что некоторые профессии могут исчезнуть», — объяснил он.

Депутат также считает, что система образования должна оперативно адаптироваться к новым реалиям: университеты и колледжи обязаны предлагать современные, актуальные направления подготовки, чтобы выпускники были конкурентоспособными на рынке труда. Он обратил внимание и на тот факт, что в некоторых странах ИИ уже начали назначать на определённые должности. Но, по его мнению, это носит больше символический характер.

«Да, мы уже видим случаи, когда в некоторых странах искусственный интеллект назначают на определённые посты. Однако это, скорее, ритуальное действие. Ведь сам ИИ всё ещё находится на стадии развития, и пока трудно однозначно сказать, к чему всё это приведёт», — добавил депутат.

По мнению Гамзаева, успехи в этой области напрямую зависят от вложенных усилий и инвестиций. Чем больше внимания уделяется ИИ, тем более заметны результаты. Тем не менее, он подчёркивает, что существуют такие профессии и области, где заменить человека невозможно, особенно там, где важны эмоции, чувства, моральный выбор.

«Как бы ни развивался ИИ, есть сферы, в которых заменить человека не получится. Наша задача — глубоко изучить возможности искусственного интеллекта и использовать его потенциал в правильном направлении, для упрощения жизни и повышения эффективности работы», — пояснил парламентарий.

Он уверен, что доля применения ИИ в жизни и бизнесе будет расти, и в ближайшем будущем мы увидим ещё больше результатов. Однако полного замещения человека ожидать не стоит.

«Каким бы большим ни был массив данных у искусственного интеллекта, у него нет чувств. А направлять и контролировать его всё равно будет человек. И эта потребность в человеке останется всегда», — заключил Нагиф Гамзаев.