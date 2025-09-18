Азербайджан сохраняет приверженность продвижению мирной повестки и укреплению сотрудничества с Европейским Союзом.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил в социальной сети X по итогам встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос, находящейся с визитом в Баку.
Он добавил, что на встрече обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности, развития транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, изменения климата, а также региональные инициативы по укреплению мира.
Delighted to welcome EU Commissioner for Enlargement @MartaKosEU @AzerbaijanMFA to discuss Azerbaijan-EU cooperation agenda.
We focused on energy security, transport, renewables, climate, and regional peace efforts. #Azerbaijan remains committed to advancing the peace agenda… pic.twitter.com/ahhMMw2AgY
