Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейской Комиссии по вопросам расширения Мартой Кос, находящейся с визитом в стране, сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались ключевые вопросы сотрудничества Азербайджана и Евросоюза. Стороны подчеркнули значимость контактов между лидерами для укрепления отношений в период, имеющий особое значение для развития двустороннего партнерства.

Особое внимание уделялось расширению сотрудничества в сферах энергетической безопасности, транспортных маршрутов и возобновляемой энергии, а также совместным усилиям в борьбе с изменениями климата.

Министр Байрамов подробно информировал комиссара о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и подчеркнул, что Азербайджан продолжит продвижение мирной повестки, являясь инициатором регионального процесса нормализации и мира.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.