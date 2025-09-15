Лидер Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания Аллы Пугачёвой о Джохаре Дудаеве, назвав её «врагом народа» и «предателем».

«Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли о самом тяжелом периоде для чеченского народа», — заявил Кадыров.

По его словам, вопрос о заслугах Дудаева в первую очередь должны оценивать сами чеченцы. Лидер Чечни подчеркнул, что амбиции Дудаева, его позёрство и пренебрежение реальными проблемами республики привели к росту бандитизма и финансовому упадку, в то время как он хвастался ракетами и танками.

Кадыров также отметил, что подобные «предатели», включая Бориса Березовского, инициировали войну, заработали миллиарды, а затем покинули страну. Война, по его словам, унесла сотни тысяч жизней и оставила многих инвалидов.

«Это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — резюмировал Рамзан Кадыров.