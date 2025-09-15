Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер посетили вечер Michael Rubin’s REFORM Alliance Casino Night в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Дочь президента США вышла в серебристом платье Georges Hobeika Couture с глубоким декольте, дополнив образ черным клатчем, кольцами, браслетом и серьгами. Она уложила волосы распущенными и сделала макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Джаред Кушнер выбрал белую рубашку с бабочкой, черный костюм и туфли, подчеркнув элегантность пары на мероприятии. Фото выхода пары опубликованы на сайте Page Six.