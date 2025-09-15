Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью The Times заявил, что Россия представляет серьезную угрозу для Европы, НАТО и «каждой здравомыслящей страны мира».

По его словам, прежние предупреждения Таллина о российской агрессии подтвердились: на прошлой неделе РФ отправила 19 дронов через польскую границу и нарушила воздушное пространство Эстонии вертолетом Ми-8.

Михал призвал союзников по НАТО начать совместные закупки вооружений и использовать замороженные российские активы в размере почти 200 млрд евро для восстановления Украины. Он подчеркнул, что российский империализм и агрессивность угрожают не только Балтии, Польше или Скандинавии, но и другим регионам, включая Африку, где действуют российские наемники.