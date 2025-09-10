Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о солидарности с Польшей после того, как несколько БПЛА нарушили воздушное пространство республики. На своей странице в соцсети Х он призвал к скорейшему завершению конфликта в Украине.

«Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо. Этот инцидент доказывает, что наша политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной», — написал Орбан.

По его словам, жизнь в тени конфликта чревата «рисками и опасностями». Политик призвал положить этому конец и подчеркнул, что Будапешт приветствует мирные усилия президента Дональда Трампа по достижению мира.