Израильский удар по столице Катара, Дохе, продолжает оставаться одной из ведущих тем мировой политики. Строго говоря, это не те бомбардировки, которым подвергаются, например, Киев: удар был точечным, и нанёс его Израиль по тому зданию, где проходило совещание руководства ХАМАС. Впрочем, насколько он оказался результативным, мнения и оценки не совпадают.

Первоначально сообщалось, что ликвидировано всё руководство ХАМАС, которое собралось на совещании, чтобы обсудить американскую инициативу. Потом в прессе, включая ливанскую и турецкую, стали проскальзывать сообщения, что верхушка ХАМАС избежала удара, получив предупреждение от разведок Турции и Египта. Подробности, как это бывает при подобного рода операциях, стали известны через несколько дней. А пока очевидно одно: удар по столице Катара — это, без сомнения, нарушение международного права. И он уж точно не будет способствовать миру и стабильности в регионе. Израиль уже сталкивается с жёсткой международной реакцией, в том числе и со стороны Еврокомиссии, где заговорили даже о санкциях.

Впрочем, для Израиля достаточно привычно действовать, не оглядываясь на мировое общественное мнение и принципы международного права. Особенно после атаки 7 октября. А уж выбивать руководство террористических организаций за пределами собственных границ — тем более. Наконец, можно вспомнить, как одного из руководителей ХАМАС израильская разведка умудрилась ликвидировать на охраняемом объекте в Тегеране. После этого удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе вряд ли является переворотом в политике.

Тем не менее происшедшее вызывает слишком много вопросов. Почему никоим образом не проявила себя ПВО самого Катара? Тем более что в этой стране о защите неба думают достаточно серьёзно. На самом деле власти Катара получили предупреждение из США о подготовке удара? С кем они поделились этой информацией? Наконец, что будет дальше? В Дохе уже заявили, что оставляют за собой право на ответ. Но каким этот ответ будет? Катар — не та страна, которая может позволить себе «схватиться» с Израилем.

Другой вопрос, что удар был адресован не столько ХАМАС, сколько самому Катару. Эта монархия Залива оказывает ХАМАС серьёзную спонсорскую поддержку, предоставляет возможность базироваться на своей территории. Конечно, это далеко не то же самое, что ООП Ясира Арафата в семидесятые годы в Иордании и Ливане. В Катаре нет военизированных лагерей, здесь не готовят террористов, отсюда не устраивают атаки на израильские города — всё это ХАМАС развернул в секторе Газа. А вот финансы, дипломатия, конфиденциальные встречи, наконец, собственная сладкая жизнь — вот для этого уже нужно такое убежище, как Катар.

А теперь Израиль самым жёстким методом даёт понять, что оказывать гостеприимство ХАМАС небезопасно. Это Ближний Восток, детка. И здесь свои правила, если они вообще есть.

Более того, от такого «месседжа», без сомнения, серьёзно задумаются и в других столицах, где готовы наводить мосты с ХАМАС, но по понятным причинам втягиваться в открытый конфликт с Израилем не хотят. И тем более не захотят получить ракетный удар по своей территории.

А значит, что бы там ни говорили, кольцо вокруг ХАМАС сжимается.