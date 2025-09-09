Пакистан готов признать Армению страной-членом ООН в обмен на поддержку его вступления в ЕАЭС, сообщил источник в ООН ТАСС.

По его словам, Исламабад рассчитывает получить консенсус по этому вопросу, а соответствующие процедуры займут от нескольких недель до нескольких месяцев. Другой дипломат отметил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном сняло препятствия для этого шага.

Напомним, 31 августа в Китае главы МИД Армении и Пакистана подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.