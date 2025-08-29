В последние месяцы действия России всё чаще выходят за рамки дипломатии и международного права, превращаясь в откровенно агрессивную и грязную игру против своих соседей и бывших союзников. На фоне растущего напряжения между Москвой и Баку Кремль развязал настоящую кампанию давления, используя против Азербайджана все рычаги, в том числе репрессии против этнических азербайджанцев — граждан самой России.

Так, были арестованы представители азербайджанской диаспоры, включая влиятельных лидеров и активистов. Им выдвигаются сомнительные обвинения. Вчера был задержан бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев — фигура, далёкая от политики, но оказавшаяся втянутой в этот новый виток репрессий. Дважды подвергалась атакам нефтебаза SOCAR в Одессе.

Россия своими действиями втягивает в войну новые регионы и игроков, создавая напряжённость и конфликт на международной арене. Так, во время массированной бомбардировки Киева российские ракеты поразили завод, связанный с производством турецких беспилотников Bayraktar. Именно Bayraktar TB2 в последние недели показали высокую эффективность на поле боя, нанося болезненные удары по российским силам.

Позднее этот инцидент стал предметом обсуждения в телефонном разговоре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским, что может придать ситуации дополнительную остроту и повлиять на дальнейшую динамику отношений между Анкарой и Москвой.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил для Minval Politika прокомментировал обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном, а также возможные последствия ударов России по объектам, связанным с Турцией, и репрессий против этнических азербайджанцев в самой РФ. По его словам, Россия всё более открыто демонстрирует агрессивную линию поведения, действуя уже не тонко, а грубо и без расчёта.

Эксперт подчеркнул, что Москва, оказавшись в военном и политическом тупике, начинает действовать хаотично, нанося удары по самым разным объектам, не всегда с военной логикой. Это, по его мнению, связано не только с политикой, но и с технологическим отставанием: системы вооружений России устарели, и удары могут наноситься «не туда».

«Идёт война, и Россия уже не действует тонко — действует грубо. Это поведение государства, оказавшегося в безвыходном положении. Удары наносятся по всем объектам подряд. Кроме того, у них технологически отсталая система — старая технология. Они могли просто попасть не туда», — отметил Исмаил.

Он особо обратил внимание на недавние удары по Киеву, в результате которых были убиты мирные жители. Это, по его словам, не просто трагедия, а военное преступление.

«Были нанесены удары по Киеву, по столице. Погибли мирные жители, в том числе дети. Это уже военное преступление. По международному праву убивать мирное население, особенно детей, строго запрещено», — подчеркнул он.

Он напомнил, что Турция, несмотря на поддержку территориальной целостности Украины с 2014 года, не присоединилась к санкциям против России и до последнего сохраняла нейтралитет, стремясь к дипломатическому урегулированию.

«Россия называла это СВО, но на деле — это открытая военная интервенция. Ей невыгодно портить отношения с Турцией, потому что мы — единственная страна, которая сохраняла нейтралитет. Да, мы всегда подчёркивали территориальную целостность Украины, но при этом не подключались к санкциям. Турция с 2014 года выступает за целостность Украины и пыталась решать всё через переговоры — и в этих переговорах с Россией даже были определённые успехи», — заявил он.

Политолог считает, что удары по объектам, связанным с Турцией, были стратегической ошибкой Москвы, которая может дорого ей обойтись.

«Представьте себе, если Турция тоже присоединится к санкциям, закроет воздушное пространство и посчитает действия России агрессией против себя — тогда что будет? Всё прикроется, даже форточка не останется, через которую могла бы дышать Россия», — отметил эксперт.

Говоря о политике Москвы в отношении Азербайджана, Исмаил подчеркнул, что и здесь Россия действует вопреки собственным интересам. Аресты глав азербайджанской диаспоры в регионах РФ, давление на бизнесменов — всё это, по мнению эксперта, нарушает базовые принципы правового государства.

«Россия действует против своих же граждан — только потому, что они этнические азербайджанцы. Это уже ксенофобия. Эти люди — полноправные граждане РФ, многие из них давно живут в России. Сейчас они, по сути, становятся политическими беженцами. Здесь должно вступать в силу международное право. Я считаю, что Азербайджан может и должен обратиться к международным организациям, таким как ООН, чтобы добиться действий. Этим людям должен быть предоставлен особый статус», — считает турецкий политолог.

Также он прокомментировал резкую реакцию российских пропагандистов на недавнее интервью президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия», в котором азербайджанский лидер лишь напомнил очевидный исторический факт. По мнению Исмаила, Алиев упомянул реальное историческое событие — вторжение советской армии в Азербайджан в 1920 году, — что, тем не менее, вызвало необоснованную и неадекватную реакцию со стороны Москвы.

«Президент Азербайджана лишь констатировал исторический факт: в 1920 году советская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его территории. Но почему сегодняшняя Россия так остро реагирует на эти очевидные факты? Россия путает себя с Царской Россией и Советским Союзом, хотя на самом деле это разные исторические образования. Если уж копать глубже, то раньше на этих землях было монголо-татарское государство. Россия же сегодня далеко не тот Советский Союз — хотя у неё и есть ядерное оружие, этого недостаточно, чтобы считаться сверхдержавой. Посмотрите сами: она даже с маленькой Арменией справиться не может. При этом нельзя говорить, что только Россия — это Советский Союз. Все бывшие республики — его часть, и Россия одна не вправе называть себя его полноправным наследником», — резюмировал эксперт.