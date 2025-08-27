Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева саудовскому телеканалу Al-Arabia по понятной причине находится в фокусе внимания экспертов, политиков и журналистов. Глава Азербайджанской Республики коснулся нескольких острых тем: встреча в Вашингтоне, мирный процесс между Баку и Ереваном, Зангезурский коридор… Прокомментировал президент и отношения Азербайджана и России — те самые, которые с конца 2024 года переживают беспрецедентный кризис.

Те, кто внимательно следит за интервью и заявлениями президента Азербайджана, особенно по острым политическим темам, уже хорошо знают стиль главы государства: минимум эмоций, никакого популизма, чёткая логика, основанная на фактах. Вот и в этот раз Ильхам Алиев спокойно, сдержанно и логично «разложил по полочкам», с чего начался кризис в отношениях Азербайджана и России. Намеренно воздержимся от подробного цитирования, тем более что Minval Politika уже публиковал и полный текст интервью, и выдержки.

Как напомнил президент Азербайджана, всё началось с того, что российская ПВО сбила азербайджанский гражданский самолёт. Сбила по ошибке. О том, что в аэропорту города Грозный введён план «Ковёр», лётчикам сообщили уже после того, как по самолёту ударили ракеты. Президент Азербайджана заговорил об инциденте с российским военным вертолётом 9 ноября 2020 года. Напомнил, что этот вертолёт появился там, где ему находиться никак не следовало. Тем не менее азербайджанская сторона сразу принесла извинения, выплатила компенсацию, виновные были отстранены от должности и привлечены к ответственности. Ничего подобного в случае с азербайджанским самолётом не произошло.

Напомнил Ильхам Алиев и о трагических событиях в Екатеринбурге, где в результате действий российских силовиков погибли два наших соотечественника, а российские официальные структуры утверждали, будто бы они скончались от сердечного приступа. После чего президент Азербайджана подвёл итог: «Мы не несём ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам».

А теперь — немного того, что остаётся за рамками дословного цитирования. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью арабскому телеканалу привёл факты, которые уже давно известны аудитории — и азербайджанской, и российской, и мировой. И вновь озвучил принципиальную позицию Азербайджана, которую обозначал и по горячим следам событий: наша страна не заинтересована в ухудшении отношений с Россией, но не потерпит проявлений агрессии или неуважения. В переводе: язык имперского диктата с Азербайджаном не работает.

Но именно это интервью президента Азербайджана вызвало очередной приступ политической истерии у российских «державников» — и в СМИ, и в ТГ-помойках от «Мардана» до «Отряда Ковпака». Одни пускают в ход выражения вроде «этническая ОПГ — диаспора», сходу записывая всех этнических азербайджанцев в России в криминальные элементы, и ещё обвиняют диаспору в «связях со спецслужбами Азербайджана». Доказательств, разумеется, нет и не предвидится. Впрочем, на фоне ещё советской практики депортации целых народов подобное возмущает, но не удивляет. Другие «державники» возмущаются, что «в бакинском зиндане держат русских людей». Очевидно, имеются в виду то ли пойманные на горячем агенты ФСБ, которые действовали в Азербайджане под прикрытием «Спутника», то ли мошенники-айтишники. И вот непонятно: национальность и российское гражданство должны быть в бывших республиках индульгенцией от всех преступлений? А в самой России граждан этой самой России, особенно если они не славянского происхождения, при аресте можно забить до смерти?

Ну а если серьёзно, то сегодня именно московский политический истеблишмент сдаёт экзамен на готовность выстраивать с Азербайджаном нормальные, конструктивные, добрососедские отношения. Развивать торговлю — да, теми самыми помидорами, персиками и зеленью. Обсуждать инвестиции. Реализовывать проекты в сфере транспорта и логистики. Но самое главное — отношения двух стран должны строиться на основе взаимного уважения и соблюдения элементарных норм международного права и цивилизованного поведения. И если в Москве к этому не готовы — тут никакие, как бы доброжелательные, жесты не помогут разблокировать ситуацию.

Президент Азербайджана в своём интервью ещё раз обозначил «дорожную карту» нормализации отношений Баку и Москвы, напомнив и о необходимости соблюдения прав наших соотечественников в РФ, и о том, что трагедия азербайджанского гражданского самолёта, сбитого российской ПВО, должна быть полноценно и прозрачно расследована. И сегодня развитие двусторонних отношений Азербайджана и России во многом зависит от того, насколько к этому готова Москва.