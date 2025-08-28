Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно заявлению Управления по связям с общественностью президента Турции, в ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Украиной, процесс мирного урегулирования между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что в Анкаре внимательно следят за контактами, состоявшимися на Аляске и в Вашингтоне, и подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира. Он добавил, что после установления мира Турция будет и далее вносить вклад в обеспечение безопасности Украины.

Глава государства подчеркнул, что в войне между Россией и Украиной возможно справедливое решение, необходимо усиливать и продолжать переговоры между сторонами, а также заявил о готовности Турции содействовать проведению высокоуровневых контактов, которые могут открыть путь к миру.

Кроме того, Эрдоган поздравил Украину с прошедшим Днём независимости.

Напомним, что минувшей ночью Россия атаковала завод Bayraktar в Киеве.