Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за личный подарок.
«Выражаю глубокую благодарность президенту Дональду Трампу за любезно подаренные мне с личной подписью исторические фотографии, а также за написанные им искренние слова.
Высоко ценю неизменную поддержку президента Трампа процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также продвижению повестки мира как между нашими странами, так и в глобальном масштабе. За эти усилия хочу ещё раз искренне поблагодарить его», — отметил глава государства.
I express my deep gratitude to President Donald Trump for the historic photos he kindly gifted me with his personal signature, as well as for the warm words he inscribed.
I greatly appreciate President Trump’s steadfast support for the normalization of relations between… pic.twitter.com/CvqoWM61lP
— Ilham Aliyev (@presidentaz) August 25, 2025