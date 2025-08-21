Настойчивое предложение США о проведении переговоров до конца августа связано с усилиями американской администрации по поиску путей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это отражено в заявлениях президента Трампа и встречах с лидерами. Об этом в беседе с Minval Politika заявил Тамерлан Вагабов, отвечая на вопрос о том, связывает ли он настойчивое стремление США организовать срочные переговоры между президентами России и Украины с визитом Путина в Пекин с тем, чтобы максимально дистанцировать РФ от Китая. Отметим, что Тамерлан Вагабов в разные годы занимал пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг).

По его словам, поездка президента Путина в Пекин подчеркивает укрепление партнерства между Россией и Китаем, что является естественным развитием двусторонних отношений. Китай приветствует контакты между США и Россией для продвижения политического разрешения ситуации в Украине, как отметил президент Си Цзиньпин. Нет оснований связывать эти события с попытками дистанцировать Россию от Китая, поскольку российско-китайское сотрудничество основано на взаимных интересах и не зависит от внешних факторов».

Предложение России провести встречу между Путиным и Зеленским в Москве Вагабов считает видением российской стороны, где «Москва предлагается как место для встречи, вероятно, с учетом их представлений о безопасности и организации».

«Трудно точно ответить, почему именно так они предлагают и на что рассчитывают, поскольку это отражает внутренние мотивы российской дипломатии, которые не всегда прозрачны. Предложение было отклонено украинской стороной, и оно не привело к дальнейшему прогрессу», — сказал он.

При этом эксперт считает, что наиболее подходящей площадкой для встречи между президентами России и Украины могла бы стать нейтральная территория, обеспечивающая безопасность и равные условия для обеих сторон: «Среди обсуждаемых вариантов – Женева, Будапешт или Вена, где есть опыт проведения международных саммитов и гарантии иммунитета для участников».

Такие места, по его словам, позволяют сосредоточиться на содержательном диалоге без дополнительных политических осложнений.

«Заявления США о необходимости территориальных уступок со стороны Киева, включая Донбасс, отражают их подход к быстрому урегулированию конфликта, в то время как президент Зеленский подчеркивает, что такие уступки противоречат украинской конституции. Учитывая реальное положение дел на фронте и экономические вызовы, наиболее безболезненным вариантом для Украины могло бы стать участие в переговорах с учетом предложений о прекращении огня и замораживании линий соприкосновения. Это позволило бы сосредоточиться на гуманитарных аспектах, возвращении пленных и восстановлении инфраструктуры, минимизируя дальнейшие потери», — уверен Вагабов.

Комментируя решение о закупке американского вооружения Европейскими странами для поддержки Украины на 90 млрд долларов, эксперт сказал: «В рамках обсуждаемого решения Киев может получить системы, направленные на усиление обороноспособности. Это включает ракеты для систем Patriot, противовоздушные комплексы, танки, артиллерию, дроны и боеприпасы».

«Такие поставки, как указано в заявлениях президента Зеленского, интегрируются в пакет безопасности и помогут в формировании устойчивой позиции за счет улучшения воздушной обороны и огневой мощи», — заключил Вагабов.