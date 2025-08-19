В «Ичеришехер» начали функционировать туристические автобусы, что значительно упростит передвижение по исторической части города для туристов и местных жителей.

Маршрутная линия берет начало у знаменитой Девичьей башни. Далее маршрут проходит по улицам Гюлля, Кичик Гала, Вели Мамедова, Асафа Зейналлы и Беюк Гала, позволяя пассажирам насладиться уникальной атмосферой старого города, прежде чем вернуться к исходной точке у Девичьей башни.

На маршруте, охватывающем наиболее популярные и значимые дороги заповедника, оборудовано 10 остановок вблизи основных достопримечательностей. На начальном этапе проекта на линию выпущены два экологичных гольфкара. Администрация заповедника планирует увеличивать количество транспортных средств пропорционально росту числа пользователей.

Стоит отметить, что для детей до 10 лет и пассажиров старше 60 лет проезд предоставляется бесплатно. Для остальных категорий пассажиров стоимость проезда составляет 1 манат. Туристические автобусы работают ежедневно с 14:00 до 22:00.