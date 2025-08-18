Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что мощное украинское дальнобойное оружие есть. При этом он не предоставил деталей относительно информации о крылатой ракете «Фламинго».

«Украинское очень мощное дальнобойное оружие мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда придет подходящий момент», — поведал Шмыгаль в ходе презентации Программы действий правительства.

Так премьер косвенно ответил на вопрос относительно информации о наличии в украинском арсенале крылатых ракет с дальностью 3000 км, которая называется «Фламинго».