На следующей неделе в России состоится очередное 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, сообщает Trend.

Сопредседателями Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном являются заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель председателя Кабинета министров АР Шахин Мустафаев.

Напомним, что 9 августа в Баку состоялось 22-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.