Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность, а возможные изменения ее мандата будут обсуждаться между Ереваном и Брюсселем. Об этом Report заявила официальный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

“В полномочия миссии входит наблюдать и докладывать о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы», — заявила представитель ЕС, отметив, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.