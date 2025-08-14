Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Соединенные Штаты Америки дал интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава государства рассказал в интервью об отношениях с Россией и сбитии самолета «Азербайджан Хава Йоллары» номер 8243 в декабре 2024 года. Он отметил, что Азербайджан не считает это преднамеренной атакой.

«Нашим единственным требованием было признание этого факта, наказание виновников преступления и полная выплата компенсаций», – добавил президент Ильхам Алиев.