В Азербайджане в январе-июне 2025 года произошло 577 ДТП, что на 15,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики пишет Report.

Отмечается, что число пострадавших в ДТП за отчетный период сократилось на 12,8% и составило 812 человек. Из них 313 погибли, 499 — получили ранения.

44,7% происшествий произошли днем, 41,4% — ночью, 13,9% — в сумерки, 30,3% ДТП пришлось на выходные.

87,2% дорожно-транспортных происшествий произошли в населенных пунктах. Число погибших в результате этих происшествий снизилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 223 человека. Число раненых также уменьшилось на 15,3% — до 472 человек.

42,1% всех ДТП произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 36,9% — с участием нескольких транспортных средств, а 21,0% — с участием одного транспортного средства. 76,7% погибших и 70,9% раненых в ДТП — мужчины.