Отношения между Россией и Азербайджаном стабильно обостряются, с каждым днем обрастая всё новыми и новыми антиазербайджанскими заявлениями и действиями, которые, однако, к большому удивлению дядек из российского правительства, оказались неэффективными. Да и утомила нас российская шарманка. И, судя по всему, в Кремле осознали всю безнадежность сложившейся ситуации, поняли, что исчерпали все возможности для оказания давления на Азербайджан. Но Москва, словно утопающий, пытается схватиться за соломинку, доставая из рукава карту. Но козырной ли это туз?

Ну не могут русские без того, чтобы не вспомнить про лезгин. Точнее, в Москве полагают, что лезгины, разделённые Россией же между собой, — это та самая «козырная карта», которую они могут использовать против Азербайджана как своё скрытое преимущество, неожиданный трюк, чтобы таким образом «усмирить» официальный Баку.

Я — лезгинка, и я ждала этого момента. Потому что всякий раз, когда Россия обижается на Азербайджан, в ней просыпается чувство мести, стремление нагадить: она неизбежно прибегает к лезгинскому вопросу, но всегда, заметьте, в последнюю очередь.

Российский, скандально известный пропагандист Владимир Соловьёв, занимающий явную проармянскую позицию, снова нарушил законодательство Азербайджана, да и российское тоже. Теперь он призывает к действиям, разжигающим межнациональную рознь, возбуждающим ненависть и вражду. Более того, Соловьёв призывает к террору в эфире передачи «Полный контакт».

«Ну что у нас происходит? У нас 300 с лишним километров границы с Азербайджаном. Азербайджан, значит, хочет боевые действия против нас? Пожалуйста. Хочу напомнить, что на этой территории проживают лезгины. Положение лезгин в Азербайджане не самое благостное, а в Дагестане проживает много лезгин, и отношение к ним очень уважительное. И мы можем побороться за права лезгин на территории Азербайджана и полностью поддержать движение лезгин. Потому что они себя чувствуют очень сложно. Вообще, кто сказал, что Азербайджан един? Кто сказал, что границы Азербайджана незыблемы?» — рассуждает с умным видом этот моральный урод.

Но Соловьёв заблуждается, впрочем, это черта всех недалёких людей с низким интеллектом. На эту «ловушку» в Азербайджане могли попасться в начале 90-х, когда мы отделились и ещё не было видения чётких контуров независимого пути. Когда страна со всех сторон была уязвима, когда Армения при поддержке России оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. И совершенно естественно, что второго фронта мы не выдержали бы.

Именно на этот рычаг давили в Кремле, добиваясь смирения от Азербайджана. С одной стороны, Россия руками армян учинила геноцид азербайджанского народа, изгнав его из родных земель, расселяя народы, меняя демографический и этнический ландшафт, а с другой — чинила Баку препятствия для реализации масштабных экономических проектов, угрожала тем, что натравит народы Азербайджана друг против друга.

Тогда подобные заявления звучали угрожающе. Но не сейчас.

Россия проигрывает информационную войну Азербайджану, и поэтому лихорадочно ищет методы давления на нас. Да, Азербайджан — многонациональная республика, но в России глубоко заблуждаются относительно лезгин. Лезгины Азербайджана не являются уязвимым местом государства и никогда им не были. И знаете почему? Потому что лезгины никогда не рассматривали себя отдельно от тюркской части населения. Мы — единое целое. Это наша общая земля, это наша историческая родина, за неё мы проливали кровь в Карабахской войне. Для процветания нашей страны мы стараемся изо дня в день, и не позволим ради интересов маленькой кучки в Кремле поставить под угрозу азербайджанский народ.

Сложно не лезгинам в Азербайджане, а Москве, для которой невыносимо видеть, как представители разных народов живут в мире и согласии друг с другом. Потому что сами они так не умеют. Вот и используют трусливых шакалов вроде Соловьёва для разжигания конфликтов.

Тюрки и лезгины — братья не только потому, что живут рядом, а ещё и потому, что вера у нас одна в единого Аллаха — мы мусульмане. У нас единые корни, и никакие усилия Москвы не сделают из нас врагов.

Соловьёв ошибается и относительно дагестанских лезгин: и они тоже не пойдут на эту авантюру, потому что давно уже очнулись и раскрыли глаза, поняли, что Россия никогда не помогала лезгинам, наоборот, делала все, чтобы Дагестан не развивался. Именно российская имперская политика сделала своё грязное дело, разделив лезгин на азербайджанских и дагестанских, азербайджанцев на грузинских и иранских и так далее. Налицо классический пример политики «Разделяй и властвуй». И это было сделано с одной лишь целью — посеять вражду и управлять через конфликты.

Пусть этот кретин, прошу прощения за мой французский, — иногда вещи надо называть своими именами, — не заблуждается относительно того, что на удочку его дешёвой пропаганды попадутся лезгины, талыши, удины, аварцы и другие. Эта сказка о благородном попечительстве России над народами Кавказа уже устарела.

Но Соловьёв должен ответить за свои действия. Во время Второй Карабахской войны он уже высказывал оскорбления в адрес азербайджанского народа, ставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Теперь Баку должен принять все необходимые меры для привлечения Соловьёва к уголовной ответственности не только за его прошлые преступления, но и за призывы к терроризму и разжигание межнациональной розни. Зло должно быть наказано!