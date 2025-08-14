Согласно плану подготовки на текущий год, в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана проведены тактические учения с боевой стрельбой на тему «Охрана и оборона морской энергетической инфраструктуры».

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил командно-штабной пункт учений, где заслушал доклады командного состава о выполнении задач по этапам, сообщает минобороны.

Отмечалось, что главная цель учений, в которых были задействованы боевые и вспомогательные корабли, силы обеспечения ВМС, а также подразделения морского спецназа и морской пехоты, заключалась в совершенствовании практических навыков командиров по оперативному принятию решений и применению сил в экстремальных условиях.

В соответствии с планом, задействованные силы и средства выполнили задачи по охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря. Также днём и ночью, на побережье и островах, были успешно реализованы тактические элементы по выявлению временных баз условного противника и уничтожению террористических группировок в ходе специальных операций.

В рамках учений высокое мастерство было продемонстрировано и при проведении поисково-спасательных мероприятий и эвакуации аварийного судна.

Особое внимание в тактических учениях с боевой стрельбой уделялось управлению кораблями в сложных условиях, организации взаимодействия между морскими силами и средствами, совершенствованию согласованности и совместных действий.

Министр обороны, наблюдавший за ходом учений, положительно оценил профессионализм личного состава и выполнение поставленных задач, а также дал соответствующие указания по линии своей компетенции.