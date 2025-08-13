В Швейцарии провалилась очередная провокационная инициатива местного армянского лобби. Как стало известно Minval Politika из дипломатических источников, в Альпийской республике армянские лоббисты в очередной раз попытались реанимировать вопрос «незаконно удерживаемых лиц».

Строго говоря, провокационная инициатива под лицемерным названием «Аннексия Нагорного Карабаха. Освобождение политзаключенных в Азербайджане» была выдвинута лоббистами армянской диаспоры в Женевском кантональном парламенте еще в 2024 году. Согласно швейцарскому законодательству, она для вступления в силу должна была быть одобрена Федеральным парламентом — кантоны не имеют права принимать резолюции по вопросам внешней политики. Этот документ обсуждался Комитетом по иностранным делам Совета кантонов, верхней палаты парламента Швейцарии, 11 августа. И Комитет по международным отношениям Сената единогласно решил не рассматривать женевскую кантональную инициативу 24.321 «Аннексия Нагорного Карабаха. Освобождение политзаключенных в Азербайджане»на пленарном уровне. Комитет считает, что Федеральное собрание не вправе предъявлять требования Азербайджану, и называет эту инициативу односторонней.

Карло Самаруга, главный армянский лоббист Женевского парламента, попытался «спасти ситуацию» и внести изменённый текст, который уделял внимание только заключённым. Однако Комитет также отклонил 5 голосами против 4 при 3 воздержавшихся резолюцию, призывающую к освобождению армянских заключенных в Азербайджане и защите армянского культурного наследия в «Нагорном Карабахе».

Напомним: это уже далеко не первая неудача армянских лоббистов в Швейцарии. Достаточно вспомнить провальную попытку организовать «мирную конференцию по Нагорному Карабаху», которую категорически отвергло федеральное правительство.

Но на сей раз в решении профильного комитета использованы беспрецедентно жёсткие формулировки, что уже само по себе примечательно. Настроения в Альпийской республике, без сомнения, меняются, и не в пользу Армении. Здесь, без сомнения, необходимо отдать дань профессиональной, и по большей части закулисной, работе азербайджанских дипломатов в Альпийской республике. Но есть ещё одна сторона вопроса.

Можно в который раз напоминать, что попытки выдать за «незаконно удерживаемых лиц», «политзаключённых» или ещё кого-нибудь персон, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, от поддержки террора до военных преступлений и преступлений против человечности – это политическое жульничество с очень опасными последствиями. Просто потому, что ничего не поощряет к новым преступлением так, как безнаказанность за прошлые. Но здесь необходимо обратить внимание на хронологию.

8 августа в Вашингтоне состоялись трёхсторонние переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. Стороны в их ходе парафировали будущий мирный договор и подписали Декларацию, где подтвердили готовность к урегулированию отношений. Так вот вопросы «удерживаемых лиц» и «возвращения армян в Карабах» ни в один из этих документов не включены. Они уже за рамками переговорной повестки и мирного процесса. Так с какого перепугу армянские лоббисты Швейцарии пытаются эти темы реанимировать?

Здесь необходимо изменить «масштаб картинки». Встреча в Вашингтоне не только вызвала острую ревность у Евросоюза и России, которые ещё недавно претендовали на статус «главных миротворцев», а теперь оказались вне игры. Азербайджан и Армения, наконец, переворачивают страницу конфликта и закрывают «окно» для манипулирования этим конфликтом, чем, напомним, пользовались многие «третьи силы», и прежде всего Россия. Та самая, у которой было три десятка лет, чтобы проявить себя в качестве эффективного миротворца.

Но уже после переговоров в Вашингтоне некоторые силы по-прежнему пытаются вернуть ситуацию между Азербайджаном и Арменией к «конфликтному измерению». Понятно, что подобную «мышиную возню» ведут армянские реваншисты. В принципе можно понять и объяснить, почему такого рода активность разворачивают армянские лоббисты, от «Армянского национального комитета Америки» и до персон вроде Карло Самаруги. Если не будет конфликта, «армянское лобби» просто лишается «точки приложения сил». И, разумеется, остается без «проекта», под который можно было собирать пожертвования. И что самое циничное, судьба реальной Армении этих самых лоббистов волнует в последнюю очередь. В самом деле, цена вопроса для тех, кто живёт в Ереване, Ванадзоре или в Джованни, и тех, кто прогуливается по берегу Женевского озера, сильно разнится. Любуясь альпийскими вершинами над водной гладью, можно позволить себе рассуждать о том, кому должен принадлежать «Арцах», а кому — «Западная Армения», не задумываясь, каких жертв и какой крови это потребует. А вот в Ереване не думать об этом уже не получается. И в результате складывается парадоксальная картина: Армения подписывает мир с Азербайджаном, а армянские лоббисты все ещё пытаются заново раздуть конфликт.

Но каким образом в эту же игру включается, скажем, МИД Канады или Европарламент? Что это – вопиющий непрофессионализм? Там просто не поняли, что произошло и что было подписано в Вашингтоне? Каким образом позиции «либеральной тусовки» так трогательно совпали с позицией Кремля?

Возможно, конечно, что это просто хрестоматийная наивность «розовых пони», которыми в силу их политического непрофессионализма очень легко манипулировать – достаточно просто вбросить пару-тройку безотказных терминов. Ну вот в случае с Европарламентом в такую наивность уже не верится. Там, без сомнения, речь идёт о коррупционных схемах. Слишком много скандалов со взятками, в том числе и от близких к Кремлю персон, вспыхнули за последние годы в этом «общеевропейском законодательном органе».

Но, как показывает практика, такие провокационные инициативы позволяют отработать коррупционные деньги, но не изменить политические тренды. Прежние схемы уже не работают.