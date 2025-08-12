Операция СБУ «Паутина» планировалась к 9 мая, однако водители фур, из которых запускали дроны, ушли в запой на Пасху. Из-за этого спецоперацию перенесли на месяц.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Ми — Україна».

«Мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в «запой», извините, злоупотребляли сильно спиртными напитками… То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая — «майевка» у них, они неделю лежат, их нет. Затем 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине», — заявил глава СБУ в интервью «Ми — Україна».