Визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа стал событием, которое без преувеличения можно назвать историческим. Он не только закрепил новый этап в азербайджано-американских отношениях, но и стал переломным моментом в многолетнем мирном процессе с Арменией. Повестка визита была разделена на два ключевых направления — укрепление двусторонних связей с США и продвижение мирного урегулирования с Арменией.

Еще за несколько месяцев до президентских выборов в США Ильхам Алиев продемонстрировал политическую дальновидность. В июле 2024 года, отвечая на вопрос о выборах на Глобальном медиафоруме в Шуше, он дипломатично, но однозначно положительно высказался о Дональде Трампе, который в тот момент был кандидатом. Этот жест можно рассматривать как сигнал готовности к углублению сотрудничества в случае его победы.

После избрания Трампа отношения Баку и Вашингтона начали стремительно развиваться. Состоялись личные телефонные переговоры, обмен письмами, обсуждение перспектив взаимодействия в ключевых сферах. Уже сам факт того, что визит Алиева состоялся в столь короткие сроки после инаугурации Трампа, свидетельствует о приоритетном месте Азербайджана во внешнеполитической повестке новой администрации США.

Главным документом визита стал Меморандум о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства. Этот формат предполагает системное сотрудничество по трем направлениям:

Региональная связанность — энергетика, торговля, транзит, транспортные коридоры;

Экономические инвестиции — включая проекты в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры;

Безопасность — взаимодействие в оборонной сфере, борьба с терроризмом, обмен разведданными.

Особое значение имеет и решение Дональда Трампа приостановить действие 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы», введенной Конгрессом США в 1992 году под влиянием армянского лобби. Этот шаг снимает формальные ограничения на оказание прямой помощи Азербайджану и открывает путь для масштабных американских инвестиций. Важно подчеркнуть, что администрация Байдена и госсекретарь Блинкен, напротив, в последние годы пытались использовать 907-ю поправку как инструмент давления на Баку.

Мирная повестка: закрепление условий Азербайджана

Вашингтонская встреча Алиева и Пашиняна при посредничестве Трампа завершилась подписанием Совместной декларации, зафиксировавшей выполнение ключевых условий Азербайджана для заключения мирного договора:

Упразднение Минской группы ОБСЕ — стороны совместно обратятся к Генеральному секретарю ОБСЕ с этим требованием, закрыв более чем 30-летнюю историю структуры, которая не смогла урегулировать конфликт и часто использовалась для затягивания переговоров.

Конституционные изменения в Армении — признана необходимость исключения положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану.

Зангезурский коридор — Армения согласилась на создание беспрепятственного сухопутного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном, гарантом которого выступят США.

Парафирование мирного договора — главы внешнеполитических ведомств двух стран согласовали текст соглашения; его подписание ожидается после конституционного референдума в Армении в 2026 году.

Эти договоренности означают, что Армения фактически приняла условия Баку, отвергавшиеся ею в течение нескольких лет. Это политическая победа, обеспеченная не только военной мощью, но и дипломатическим расчетом.

От войны к дипломатии

Чтобы понять масштаб достигнутого, стоит вспомнить недавнюю историю. В 2020 году Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил оккупированные территории, вынудив Армению подписать акт о капитуляции. В последующие годы Баку последовательно закреплял победу: проводил локальные операции, включая «Возмездие», установил погранично-пропускной пункт в Лачине, а в сентябре 2023 года 24-часовая антитеррористическая операция полностью восстановила суверенитет страны.

Параллельно Алиев инициировал мирную повестку, предложив Армении «5 основных принципов», включавших взаимное признание территориальной целостности, отсутствие претензий, отказ от силы, демаркацию границ и открытие коммуникаций. Эти принципы легли в основу текста мирного договора, подготовленного азербайджанской стороной.

Попытки администрации Байдена, президента Франции Макрона и армянского лобби навязать собственную повестку провалились. Давление, клевета в международных организациях и угрозы санкций не смогли изменить позицию Баку.

Итог: президент, выигравший войну, добился мира

Вашингтонский визит Ильхама Алиева стал кульминацией многолетней дипломатической борьбы, завершившейся полным признанием азербайджанских условий мирного урегулирования. Он открыл новую страницу в стратегическом партнерстве с США, подкрепленную снятием ограничений и готовностью к масштабным инвестициям, а также закрепил роль Азербайджана как ключевого игрока в новой архитектуре безопасности Южного Кавказа, сумевшего обойтись без российского посредничества и свести к минимуму влияние недружественных европейских политиков.

Подписанные в Вашингтоне документы стали одновременно символом признания новой реальности в регионе и крахом всех тех, кто пытался сдерживать Азербайджан: от президента Макрона и Европарламента до Amnesty International, Human Rights Watch и армянского лобби в США.

Ильхам Алиев сумел соединить военную победу с дипломатическим закреплением ее результатов. От освобождения оккупированных территорий до парафирования мирного договора — путь, на котором Азербайджан смог навязать свою повестку и получить международные гарантии ее исполнения. Вашингтон-2025 стал кульминацией этого процесса, открыв новую эпоху как для страны, так и для всего Южного Кавказа.