В последнее воскресенье июля Россия по традиции отметила День Военно-морского флота. Обычно в этот день в портовых городах проводились парады кораблей, планировалась обширная культурная программа на военно-морскую патриотическую тематику. По крайней мере однажды — в конце восьмидесятых — день ВМФ отметили и в Баку, где тогда располагалась главная база Краснознамённой Каспийской флотилии (ККФ): с проходом ракетных катеров, демонстрацией работы минных тральщиков, даже с показательным боем морской пехоты.

По традиции день ВМФ весьма пышно отмечался и в Санкт-Петербурге, причём ещё в те годы, когда этот город назывался Ленинградом. Несмотря на то, что главная военно-морская база с петровских времён находилась в Кронштадте, парад по традиции проходил в акватории Невы. И ценители даже занимали позиции на набережных с ночи, чтобы увидеть, как военные корабли входят в Неву через разведённые мосты.

В нынешнем году главный военно-морской парад тоже планировался в Санкт-Петербурге, где, согласно канонической российской версии, Пётр I и создал российский флот. В «северную столицу» по такому случаю прибыл президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Но что-то пошло не так. В последнюю секунду парад отменили ВООБЩЕ. Как был вынужден признать даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделано это по соображениям безопасности. В переводе: по параду, участвующим в нём кораблям и тем более VIP-персонам могли нанести удар украинские дроны. А опасения были не совсем беспочвенными: над Ленинградской областью, если верить Минобороны России, сбили полсотни украинских беспилотников; в аэропорту «Пулково» вводили план «Ковёр» и задержали более 50 авиарейсов (хорошо, никого не сбили по ошибке).

В результате все торжественные мероприятия свелись к пешему построению моряков в комплексе зданий Адмиралтейства. А точнее — в просторной подворотне этого здания, куда, как уверены российские эксперты, никакой украинский дрон не залетит. Зато — с участием президента Путина. Такое вот ноу-хау после всех разговоров о традициях флотоводства с петровских времён, наследии Нахимова и Ушакова — пеший флот из подворотни.

До сих пор рекорд по части военно-морского надувания щёк принадлежал Боливии: проиграв в конце позапрошлого века войну Чили и Перу и лишившись выхода к океану, эта страна держит флот на высокогорном озере Титикака, ежегодно отмечает День моря и проводит военно-морской парад — с намёком: «мы ещё вернёмся». Но чтобы отмечать день ВМФ без «корабельной» составляющей вообще — это даже хуже, чем ограничиться по такому случаю плаванием бумажных корабликов в тазу на кухне. А речь идёт не о «банановой республике» вроде той, которую описывал О’Генри в «Королях и капусте», где вдруг вознамерились создать военно-морской флот, а о стране, претендующей на сохранение и укрепление статуса сверхдержавы. Контраст между лозунгами и реальностью получился слишком уж резким.

Российские пропагандисты, конечно, попытались изобразить хорошую мину при плохой игре и выдавливали из себя что-то вроде: «парад отменили, но президент открыто прогулялся по центру города». Только вот это не сработало даже на весьма своеобразную российскую аудиторию. Социальные сети просто «взорвались» язвительными комментариями и мемами. Украине в очередной раз удалось свести на нет имидж российской ПВО, которая не в состоянии защитить даже военно-морской парад на достаточно большом удалении от фронта — причём угроза оказалась настолько серьёзной, что парад пришлось отменять.

До сих пор «рекорд» принадлежал 2017 году. Слишком многое указывало на то, что на день ВМФ Владимир Путин приедет в аннексированный Крым — в Севастополь, где этот праздник всегда отмечали с особым шиком. Сюда даже успели прибыть главы регионов. Но… Путин не приехал. Официально никто ничего не объяснил — мол, и не собирался. Но в том, что решающую роль сыграли «соображения безопасности», не сомневались уже тогда.

А теперь всё ещё хуже. Под вопросом не только способность российской ПВО обеспечить безопасность военно-морского праздника. Эксперты уже напоминают, что Украине удалось серьёзно «проредить» российский флот. Потоплен ракетный крейсер «Москва». Украинская армия заявляла о серьёзном повреждении и уничтожении целого списка российских кораблей. Москва эти сообщения возмущённо отвергала. Но теперь корабли, заявленные Украиной как уничтоженные и повреждённые, не появились даже на параде!

Ещё одна деталь. Можно понять, почему не проводится военно-морской парад в Севастополе — это практически зона боевых действий. Риски настолько высоки, что в московских кабинетах ищут альтернативные базы для Черноморского флота, так что «в родной гавани» не до торжеств. Можно объяснить, почему отказались от парада в Астрахани и Каспийске — слишком близко к зоне боевых действий, и в Каспийск украинские дроны уже прилетали. Да и, честно говоря, трудно продемонстрировать на Каспии такую уж армаду — достаточно вспомнить, как в ходе недавних совместных с Ираном учений Россия всячески избегала в официальных релизах уточнения и цифр: сколько же кораблей из состава ККФ в них участвует. Каспийская флотилия всегда была резервом для Черноморского флота, и можно догадаться, что и корабли из её состава оказались в списке уничтоженных Украиной. Или же с их помощью пытаются залатать хоть какие-то дыры в боевых порядках ЧФ.

Но парада не было даже во Владивостоке! И вряд ли потому, что командование Тихоокеанского флота опасалось второй операции «Паутина». Судя по всему, российский флот «проредили» значительно сильнее, чем это кажется многим.

И в качестве «вишенки на торте» — как раз перед праздником в Москве были вынуждены признать: единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» распилят на металлолом. После своего плавания с дымящей трубой вокруг Европы этот корабль встал на ремонт, во время которого уничтожил уникальный плавучий док. А теперь в России пришли к выводу: починить авианосец нет никакой возможности. Проще разрезать.

А тут нельзя не вспомнить ещё об одной стороне дела. После распада СССР и начала противостояния с Украиной Россия лишилась и судостроительных верфей Николаева. В результате строить эсминцы, сторожевики, катера — ещё куда ни шло, а вот крейсеры и авианосцы — уже нет. А это очень серьёзно. Да, на парадах могут показывать корабли, которые в строю чуть ли не с начала XX века, но это всё же исключение, а не правило. У кораблей свой срок службы. Они могут, наконец, устаревать морально. В таком случае их списывают в утиль, а на их место встают новые. И если списывать в утиль у России ещё получается, то заменять вышедшие из строя корабли уже нечем — потому что строить их негде.

Так что можно, конечно, рассказывать о традициях со времён Петра I, но на этих рассказах «владычицей морскою» уже не стать. Остаётся только пускать кораблики в хрестоматийном разбитом корыте.