Более 1300 сотрудников Госдепартамента США потеряли работу в результате сокращений. Накануне заместитель госсекретаря США Майкл Ригас разослал сотрудникам электронное письмо, в котором объявил о массовых сокращениях.

Сокращения стали частью плана структурных реформ, о котором госсекретарь США Марко Рубио заявил ещё в мае.

Рубио охарактеризовал ведомство как раздутое и перегруженное бюрократией. По его словам, реформы направлены на то, чтобы сделать деятельность Госдепартамента более соответствующей основным ценностям Америки.

Согласно утечке внутренней переписки, оказавшейся в распоряжении американских СМИ, сокращения затронули в общей сложности 1353 человека, из них 1107 — гражданские служащие и 246 — дипломаты.