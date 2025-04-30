В Государственном департаменте США официально заявили, что участие Северной Кореи в войне на стороне России способствует затягиванию боевых действий.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Всё довольно просто. Северная Корея не приносит пользы. Она не помогает. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным её продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну и несут за это ответственность», — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что США обеспокоены прямым участием КНДР в конфликте.

«Развёртывание Северной Кореей войск в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должны быть прекращены. Подготовка Россией северокорейских солдат напрямую нарушает резолюции Совета Безопасности ООН №1718, №1874 и №2270, которые запрещают оказание или получение военной помощи и подготовки со стороны КНДР или в её адрес», — заявила пресс-секретарь.