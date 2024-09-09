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Фрэнсис: Баку прилагает все усилия для успешной организации и проведения COP29

Фрэнсис: Баку прилагает все усилия для успешной организации и проведения COP29

Правительство Азербайджана прилагает все усилия для успешной организации и проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая, как ожидается, позволит добиться значительного прогресса в вопросах изменения климата.

Об этом сообщил председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис на пресс-конференции в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации.

По его словам, которые приводит «Репорт», в период своего председательства (главой 79-й сессии избран камерунский дипломат Филемон Йюнжи Йанг) он встречался с командой COP29 в Азербайджане и внимательно следил за подготовкой к этому важному мероприятию.

Фрэнсис добавил, что больше всего от COP29 ожидают решения вопроса об увеличении финансовых вложений в борьбу с климатическим кризисом.

«Борьба с последствиями изменения климата остается актуальной проблемой. Финансирование необходимо увеличить. Мы приветствовали создание фонда потерь и ущерба в рамках COP28 в прошлом году. Это действительно был правильный шаг, и ряд стран, в том числе США и ОАЭ, поддержали эту инициативу. Очевидно, что фонд нуждается в существенной активизации, поскольку потери и ущерб продолжают расти из года в год. Мы не можем добиться прогресса в борьбе с изменением климата без финансирования, необходимого для реализации реформ», – заключил он.

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