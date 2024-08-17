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Госдеп США: Готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате

Госдеп США: Готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате

США готовы работать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, с которым согласятся стороны и где они смогут добиться прогресса. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в ответ на запрос относительно будущего формата Минской группы ОБСЕ и позиции американской стороны вкруг этого вопроса.

«Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и где они смогут добиться прогресса», – отмечается в сообщении.

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