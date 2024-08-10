Командир чеченского спецназа «Ахмат»: «Ситуация серьезная»

591 Просмотров

Ситуация в Курской области «достаточно серьезная», однако находится под контролем российской армии, сообщил РИА Новости командующий спецназом «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что противник зашел на территорию страны «достаточно много».

«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — заявил Алаудинов.