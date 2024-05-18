Масштабные наводнения и оползни в Германии

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Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу посетил затопленные регионы на юго-западе страны, где поднялся уровень реки и произошли вызванные ливнями наводнения и оползни, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

В столице земли Саарбрюккене экстренные службы отреагировали на тысячи просьб о помощи. Несколько зданий в городе пришлось эвакуировать, так как дома и подвалы были затоплены. Автомобили были частично затоплены, а улицы заполнены водой. Городские власти организовали альтернативное размещение в школах и открыли горячую линию для пострадавших. О точных масштабах разрушений не сообщается. Также нет информации о погибших и пострадавших.

Шольц отменил свое участие в предвыборном мероприятии в Сааре, на границе с Францией, и вместо этого надел резиновые сапоги, прогуливаясь по частично затопленной дороге в деревне Кляйнблиттерсдорф вместе с губернатором региона Анке Релингер.

Шольц заверил федеральную землю Саар в солидарности федерального правительства. «К сожалению, нам не в первый раз приходится справляться с крупным стихийным бедствием, и поэтому мы, конечно, рассмотрим, что нужно сделать здесь сейчас и что необходимо», – сказал он журналистам.

Саар уже предпринял первые шаги по оказанию финансовой помощи.