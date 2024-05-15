Госдеп США предостерег Китай перед визитом Путина

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Госдепартамент США предостерег Китай от поддержки России в конфликте в Украине, если Пекин хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими государствами.

Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател прокомментировал предстоящий визит Владимира Путина в КНР, сообщает сайт ведомства.

«Если Китай действительно хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности», — заявил Пател.

По его словам, без поддержки Пекина Москве будет сложно вести боевые действия в Украине.