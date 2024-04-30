Грузия: «Либо пан, либо пропал»

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Похоже, Запад взялся за шантаж и стращание в параллельном режиме и Азербайджана, и Грузии. Резолюции Европарламента, гневные окрики США для «отрезвления» властей обеих республик зашли уж слишком далеко – с той разницей, что с Баку Запад, все же, осторожничает, гражданских волнений в нем нет, соответственно, подорвать стабильность АР изнутри, но при внешнем давлении, вряд ли удастся. А в Тбилиси – бурление, кипение, митинги, активно и планомерно подогреваемые извне с откровенным революционным посылом. Вопрос – а кто, собственно, дал Западу право вмешиваться в дела суверенных государств – почти риторический, но чем такой напор закончится для Грузии – прогнозировать сложно.

Митинговая активность в Грузии не спадает. Да и кто ей даст спасть, когда большинство нынешних депутаты Европарламента, дышащих на ладан в том плане, что они могут продуть предстоящие летом выборы в ЕП, принимают, мягко говоря, откровенно предвзятые резолюции по Грузии (да и по Азербайджану – тоже), а Госдеп, Сенат и Конгресс США оплевывают грузинскую власть почем зря и откровенно ей угрожают. С заведомо ложных позиций, — чтоб она, наконец, «убралась», и дала им полную свободу действий в чужой стране, которую просто необходимо превратить в податливую пластилиновую массу для моделирования под те стандарты, по которым она считает для себя нужным.

Но нужны ли эти «стандарты» всему населению Грузии, Азербайджана, многих других стран, где Запад мутит воду вовсе не для того, чтобы мир стал лучше (этого у него еще нигде не получилось), а чтобы он стал безоговорочным и безвольным исполнителем далеко не благих намерений агрессивных сил влияния, полностью стирающих суверенитет, независимость, традиционные ценности (в данном случае – кавказских народов); их культуру, религию, моральные принципы.

Но именно так и обстоят дела на Южном Кавказе. С Азербайджаном, так или иначе, приходится церемониться; Армения подняла лапки кверху; Грузия посильно сопротивляется. Но дела ее обстоят не блестяще. Митинги и демонстрации с заявленной целью свержения власти приняли перманентный характер – по поводу и без оного. Последний штрих к сказанному – намерение парламента принять законопроект о прозрачности иностранного влияния, названный, для пущего устрашения неосведомленных и не вникающих в его суть, либо намеренно этой сути не видящих – «российским». А почему, к примеру, не менее репрессивным, чем американский FARA? Между тем ни российский закон об иноагентах, ни американский не имеют ничего общего с грузинским законопроектом. Но кому это интересно? Главное, посеять смуту.

Ну и посеяли. Евросоюз, который «пока не готов» принять Грузию в свою грызущуюся, между собой, «благословенную семью», накатал, на уровне Европарламента, отвратительную, по своей сути, резолюцию, которую ни одна из уважающих себя стран не оставила бы без ответа. А наклеветал и потребовал он следующее: в принятой им резолюции «О попытке повторного внесения в Грузии законопроекта об иностранных агентах и его ограничениях на гражданское общество», евродепутаты «снова» настаивают на рассмотрении вопроса введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили – миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» (в настоящее время он является ее почетным председателем).

Несмотря на то, что Иванишвили не раз выражал свою поддержку вступлению Грузии в Евросоюз, Европарламент осудил «личную роль единственного (!) олигарха Грузии в текущем политическом кризисе и в еще одной попытке пошатнуть курс страны, ориентированной на Запад, в пользу поворота к России». А санкции европейские «правдоискатели» желают ввести в отношении «единственного» за «его роль в ухудшении политического процесса в Грузии и за работу против интересов своего народа».

Европарламент также призывает соответствующие структуры ЕС «обусловить всю финансовую помощь Грузии условием изъятия этого закона из правовой повестки»; освободить из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарному признаку и допустить его надлежащее лечение за рубежом. В настоящее и довольно продолжительное время он находится на лечении в не тюремной больнице, где его посещают родные, близкие, соратники, иностранные эксперты и врачи. Кроме того, Европарламент призывает своевременно оценить влияние планируемого Грузией закона об «иностранных агентах» на «непрерывное выполнение Грузией критериев визовой либерализации». В резолюции содержится «важность осуществления реальной реформы системы правосудия» и осуждается законопроект, касающийся ЛГБТК+.

На власти Грузии обрушились и американцы, но прежде о реакции официальных лиц в Тбилиси (посмели же!) на европоклеп. Подчеркнем, что шантаж с отзывом условного безвиза сыграет против властей Грузии, поскольку 6 месяцев в году, с перерывами, граждане страны могут находиться на территории ЕС (некоторым удается здесь нелегально подработать либо приложить усилия для продления своего пребывания за бугром). С другой стороны, угроза отзыва безвиза может вызвать обратную реакцию – то есть Евросоюз настроит определенную часть населения против себя же.

Председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили говорит, что Евросоюз пока не готов предоставить Грузии членство в объединении, однако если ситуация изменится, власти республики смогут легко пересмотреть закон об иноагентах, изменить его или вовсе аннулировать. Напомним, в декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, однако между таким статусом и реальным вступлением – огромный временной разрыв (пример – Турция, и не только она).

Мэр Тбилиси Каха Каладзе утверждает, что механизма отзыва безвиза не существует, и для инициирования этого вопроса необходимо согласие всех 27 стран – членов ЕС. Однако вряд ли это так: грузинские эксперты говорят, что для приостановления действия такого режима достаточно согласия простого большинства стран ЕС.

Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе назвал запись в резолюции о визовой либерализации «мошенничеством и пустым шантажом». Что же до документа в целом, он «открыто поддерживает зло, непрозрачность, пропаганду нетрадиционного образа жизни и не имеет ничего общего с Европой и европейскостью. … абсолютно аморально и категорически неприемлемо для грузинского общества!»

Председатель парламента Шалва Папуашвили убежден, что визовую либерализацию не отменят, и резолюция является «щипком нескольких депутатов Европарламента, рассерженных на грузинский народ». Он также сообщил, что Европейский фонд за демократию «втихаря финансирует романтизацию «коктейлей Молотова» в Грузии, финансирует партии в Грузии, и именно в их интересах, чтобы эти расходы оставались скрытыми» – это уже к вопросу законопроекта о прозрачности иностранного финансирования, из-за которого ЕС и США подняли такую бучу. Скоро, сказал спикер, мандат нынешних европарламентариев истечет, «так что это их последнее противодействие, чтобы как-то словесно напасть на грузинский народ. Не более того».

Но, как водится, большая часть Евросоюза действует в унисон с США, и на сей раз история повторилась: Госдеп снова, через своего официального представителя Веданта Пателя заявил, что грузинский законопроект «… похож на законодательство, которое мы видим в Кремле и других странах мира, имеющих опыт проведения жестких мер в отношении средств массовой информации, представителей гражданского общества и некоммерческих организаций. Мы считаем, что такого рода законодательство несовместимо с целями Евросоюза».

И тут подоспело письмо четырнадцати сенаторов на имя премьер-министра Ираклия Кобахидзе – его обнародовала грузинская редакция «Голоса Америки». Послание пространное, выделим несколько моментов: сенаторы будут способствовать изменению политики Вашингтона в отношении Грузии, если вновь инициированный закон об агентах иностранного влияния вступит в силу. Расшифровка угрозы, в том числе, такая: «индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за препятствование демократическому развитию Грузии или ограничение ее евроатлантической траектории развития, пересмотр прямой финансовой помощи Соединенных Штатов и расширение визовых ограничений США».

«Мы также должны заявить, что вновь инициированный закон об иностранных агентах не отражает какой-либо закон США» — отметим, что это заведомая неправда: сенаторы «позабыли» о законе США FARA, принятом еще в 1938 году и репрессивном в высшей степени. В общем, «Нам можно все, а Грузии нельзя и четверти того, что можно нам».

Сенаторы также пишут, что «осознают российские угрозы, стоящие перед Грузией, и заявляют, что США как в прошлом, так и в будущем будут поддерживать право грузинского народа на защиту суверенитета, территориальной целостности и освобождения от России, которая ведет гибридную войну в Грузии и оказывает широкомасштабное вредное воздействие на общество перед выборами».

А за день до письма сенаторов Хельсинкская комиссия опубликовала заявление лидеров Палаты представителей. В нем говорится, что для американских законодателей «возмутительно видеть, как правительство Грузии так нагло нападает на волю своего народа и его отношения с Соединенными Штатами и Европейским союзом». Конгрессмены призывают «Грузинскую мечту» отозвать закон и сойти с этого «деструктивного пути».

Власти Грузии не промолчали и на сей раз. Спикер парламента Папуашвили заявил о своем удивлении и разочаровании. Удивлен он, среди прочего, тем, что «страна, в которой действуют более строгие законы», призывает Грузию не принимать ее закон: «Вместо стольких призывов было бы проще Конгрессу или Сенату позаботиться и обнародовать средства, поступившие в Грузию из американского бюджета. Мы знаем, что американский «Национальный фонд демократии» не раскрывает, какие проекты финансирует в Грузии. … По сей день сокрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы … узнаем, что деньги из бюджета США, деньги американских граждан обходным путем тратятся на финансирование партий, радикальных и дезинформационных групп, что, конечно, нехорошо для грузинского общества, и в конечном итоге бросает тень на саму американскую помощь в Грузии».

Дело дошло до смешного: свое «веское слово» сказал даже бывший посол США в Грузии Ян Келли – ему, как видно, не понравился визит премьера Кобахидзе в Венгрию, смеющую иметь собственное мнение, не всегда совпадающее с соображениями Брюсселя и Вашингтона.

«На CPAC в Будапеште премьер-министр Кобахидзе говорит, что членство в ЕС остается высшим приоритетом, но он под ошибочным впечатлением, что дорога в ЕС лежит через Будапешт. Вы и ваше правительство выбрали неверный путь, господин премьер-министр», – указал Келли.

Одна крайне важная деталь: по последним событиям в Грузии высказалась Патриархия. Патриарх Всея Грузии Илия Второй твердо и многие годы занимает первое место в рейтинге доверия народа, что явно не входит в интересы Запада, постулаты которого расходятся с учениями всех официальных (государственных) религий.

В заявлении Патриархии, в частности, говорится, что последние события в стране являются отражением важнейших геополитических изменений мирового масштаба: «Мы же, по совокупности причин, не имеем сегодня права на ошибку. Церковь не может начать обсуждать специфические детали, но традиционные ценности и независимость государства — это сферы, которым она исторически уделяла и будет уделять огромное внимание. Сегодня линия противостояния в обществе проходит через поле борьбы против ценностей и суверенитета государства. Продвижение нашей страны вперед в новейшей истории должно основываться на словах святого Илии Праведного: «Отечество, язык, вера».

Подчеркивается также, что «Мы живем в эпоху, когда факты и аргументы заменяются восприятием, созданным СМИ и социальными сетями, альтернативной реальностью. Недопустимо давать возможность поспешным, эмоциональным действиям нарушить стабильность и мир».

Патриархия подтверждает, что для властей Грузии, как и желанием значительной части населения Грузии, является европейская интеграция, однако «стремление страны к евроинтеграции не подразумевает отказа от собственной культуры и ценностей». Между тем «… факт, что на протяжении лет со стороны неправительственных организаций и телеканалов, финансируемых из-за границы, велась кампания по дискредитации Церкви, и это происходит параллельно с растущей тенденцией пропаганды образа жизни ЛГБТ и греха. Навязывание населению Грузии чуждых, необычных и опасных идеологий обостряет процесс поляризации в обществе. Мы ни от кого не ждем помощи в идеологических вопросах, она нам и не нужна. Отметим, что власть ясно встала на путь защиты традиционных ценностей».

Что же касается резолюции Европарламента о недопустимости принятия грузинским государством закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди подрастающего поколения, то это «является давлением на ценности, признаваемые большинством населения страны. Остается впечатление, что с их стороны (Запада) суверенитет государства Грузии не рассматривается как полноценная данность».

«Мы хотим защитить наши традиции, святость семьи и ее значение, сохранить грузинскую культуру, мы стремимся жить в едином государстве вместе с нашими осетинскими и абхазскими братьями, воздерживаться от вмешательства в любой конфликт в условиях сложнейших политических процессов в мире, и мирно сосуществовать внутри страны, все это невозможно без полноценной независимости государства», – говорится в заявлении Патриархии.

Что на это можно возразить? Но – возражают. Кто – на уличных акциях, а кто – прямо в парламенте. А иные – на Западе. Депутаты дерутся, ненормативная лексика стала «нормой»; на втором чтении законопроекта о прозрачности иностранного финансирования в голову одного из законодателей даже полетела бутылка.

«Развлечение – развлечением», но добраться бы Грузии до выборов хоть в таком, а не худшем бедламе, чем она находится сейчас «благодаря» иностранному вмешательству и его деньгам. Но если власти и удержат ситуацию до выборов, да еще и выиграют их, вот тогда и начнется «самое интересное». Поскольку Южному Кавказу – в частности, Грузии, спокойного житья иностранные «доброхоты» не дадут. Это уже по определению.

Ну, «либо пан», что сомнительно, «либо пропал», что вероятнее в контексте суверенитета, независимости и мирной жизни Грузии.

Ирина Джорбенадзе