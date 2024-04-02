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Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов признан Forbes богатейшим среди бизнесменов России, по подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд. В обновленном рейтинге российских миллиардеров Алекперов поднялся за год на пять позиций и впервые в истории занял первое место, отмечает Forbes.

Нынешняя оценка Forbes состояния Алекперова на $3,7 млрд превышает предыдущий максимум ($24,9 млрд), зафиксированный в 2021 году.

В общемировом рейтинге миллиардеров основатель ЛУКОЙЛа теперь занимает 59 место.

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