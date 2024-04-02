Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

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Основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов признан Forbes богатейшим среди бизнесменов России, по подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд. В обновленном рейтинге российских миллиардеров Алекперов поднялся за год на пять позиций и впервые в истории занял первое место, отмечает Forbes.

Нынешняя оценка Forbes состояния Алекперова на $3,7 млрд превышает предыдущий максимум ($24,9 млрд), зафиксированный в 2021 году.

В общемировом рейтинге миллиардеров основатель ЛУКОЙЛа теперь занимает 59 место.