Пашинян и Кобахидзе обсудили важность мира и стабильности на Южном Кавказе

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил вопросы региональной безопасности и важность мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

«В ходе разговора стороны обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами и подытожили сотрудничество, существующее в торгово-экономической, транспортной, логистической сферах, а также в сфере культуры. Премьер-министры Грузии и Республики Армения также обсудили вопросы региональной безопасности. Была подчеркнута важность мира и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в сообщении.

Пашинян поздравил Кобахидзе с назначением на должность премьер-министра Грузии и пригласил его в Армению. Председатель грузинского правительства принял приглашение запланировать свой визит в Армению в ближайшее время, добавили в пресс-службе.