Белый дом назвал сдачу украинцами Авдеевки результатом бездействия Конгресса

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил отступление украинских войск из Авдеевки, которое стало «результатом бездействия Конгресса США».

Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Сегодня утром украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как из-за бездействия Конгресса украинским солдатам пришлось ограничить запасы боеприпасов», – указано в заявлении. Белый дом назвал взятие Авдеевки ВС РФ «первыми заметными успехами России за последние месяцы». В связи с этим Байден вновь заявил о необходимости как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинских войск.

Американский лидер также заверил Зеленского в сильной двухпартийной поддержке Украины властями США и утверждал, что Вашингтон «навяжет России издержки, чтобы заставить ответить за ее действия».