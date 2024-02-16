ВСУ подтвердили отступление с укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки

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ВСУ официально подтвердили отступление с укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки.

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», – сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

По его словам, тактически занятие этих позиций не предоставляет РФ стратегического преимущества и не меняет ситуацию на данном направлении.

«Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений», – заявил Тарнавский.