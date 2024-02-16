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BBC сообщает, что ВСУ, вероятно, выходят из Авдеевки

BBC сообщает, что ВСУ, вероятно, выходят из Авдеевки

После того, как россияне на этой неделе перерезали главный путь снабжения Авдеевки, подразделения ВСУ постепенно выходят из большей части разрушенного города, а некоторые из них оказались в окружении.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на украинские и российские источники.

При этом официальных заявлений о выходе ВСУ из большей части Авдеевки пока нет.

«Дальше будут новые тяжелые решения и новости. Наш гарнизон остается в 9-м квартале и на АКХЗ. В других частях – где-то вышли, где-то ведем бои. Но тенденция, думаю, понятна», – пишет BBC со ссылкой на украинского военного журналиста Богдана Мельникова.

9-й квартал – это западная окраина Авдеевки, через которую проходит открытый путь отхода из города на запад, через поля. АКХЗ – Авдеевский коксохимический завод, его обширная территория прилегает к городу с севера.

Украинский военно-аналитический проект DeepState в четверг вечером сообщил, что россияне подняли свой флаг над укрепрайоном «Зенит» на юге города.

«Сегодня основные силы вышли с позиций, но выйти удалось не всем, то есть не все так радостно, как пытаются представить другие», – пишут в DeepState.

О том, что некоторые украинские подразделения в Авдеевке фактически оказались в окружении, сказал в эфире «Радио Свобода» и Александр Бородин, пресс-атташе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, недавно брошенной на помощь авдеевскому гарнизону.

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