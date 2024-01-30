Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг

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Спикер армянского парламента Ален Симонян считает, что надо изменить гимн и герб Армении. По его мнению, гимн Армении должен «быть армянским», иметь связь с государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна, передает news.am.

Симонян заявил, что надо поменять и герб, так как «Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи».

Таким образом, Симонян намекает на необходимость убрать с герба изображение горы Агрыдаг, которую армяне называют Арарат.