Американские военные инструкторы прибыли в Ереван |
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины |
Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг |
Депутат ПАСЕ: Отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для Совета Европы |
СМИ: Запад выбрал преемника Пашиняна |
Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа |
Neuralink вживила первый имплант в мозг человека |
Эрдоган анонсировал запуск турецкой космической ракеты |
В Риме пройдут протесты азербайджанцев против армянского минного террора |
Главное Мир

Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг

Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг

Спикер армянского парламента Ален Симонян считает, что надо изменить гимн и герб Армении. По его мнению, гимн Армении должен «быть армянским», иметь связь с государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна, передает news.am.

Симонян заявил, что надо поменять и герб, так как «Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи».

Таким образом, Симонян намекает на необходимость убрать с герба изображение горы Агрыдаг, которую армяне называют Арарат.

Теги:
Из этой рубрики
Число погибших в секторе Газа превысило 26,7 тысяч человек
Мир

Число погибших в секторе Газа превысило 26,7 тысяч человек

2024/01/30, 16:44
Скандал набирает обороты: Россия потребовала от Армении решительных действий
Мир

Скандал набирает обороты: Россия потребовала от Армении решительных действий

2024/01/30, 16:10
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины
Мир

Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины

2024/01/30, 14:57
Армения не отдаст России представителя ЛГБТ
Мир

Армения не отдаст России представителя ЛГБТ

2024/01/30, 14:53
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против обозлившегося на Захарову армянина (видео)
Мир

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против обозлившегося на Захарову армянина (видео)

2024/01/30, 14:35
Орбан рассказал, кто может остановить войну в Украине
Мир

Орбан рассказал, кто может остановить войну в Украине

2024/01/30, 14:26
В США назвали условие возвращения Турции в программу по производству F-35
Мир

В США назвали условие возвращения Турции в программу по производству F-35

2024/01/30, 13:55
Орбан готов согласиться на макрофинансирование Украины, но с условием
Мир

Орбан готов согласиться на макрофинансирование Украины, но с условием

2024/01/30, 13:39
Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг
Мир

Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг

2024/01/30, 13:30