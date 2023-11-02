Госдеп США повелся на дезу левого «института» и устроил бурю в стакане

682 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил о том, что язык угрозы и шантажа – это не тот язык, который работает в дипломатических отношениях с Азербайджаном, более того, на деле демонстрировал непоколебимость Баку. В разные периоды на эти же грабли наступали разные страны мира, и всякий раз получали достойный ответ.

Сегодня Государственный департамент США вновь пытается изображать из себя супергероя дипломатии и поборника демократии, грозно машет из-за океана Азербайджану пальчиком. В условиях глобальных геополитических проблем и двух войн (российско-украинской и палестино-израильской), в которых США поддерживают Украину и Израиль, они пытаются еще и угрожать Азербайджану.

А дело вот в чем. Недавно какая-то левая организация вроде «Института Лемкина» опубликовала «тревогу красного флага и выразила глубокую обеспокоенность возможностью вторжения Азербайджана в Армению в ближайшие дни и недели».

Что это за институт такой, обладающий оперативной информацией из самого генштаба Азербайджана? Что за организация такая с «длинными руками»? Вот – главные вопросы, которыми должны были задаться в Госдепе США, но нет, они решили не упустить случай, чтобы лишний раз показать свою «крутость» и значимость.

«США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности повлечет за собой серьезные последствия. Мы регулярно подчеркиваем наши ожидания, например, предостережения против применения силы, и постоянно следим за ситуацией. Армения является близким партнером и другом США, и мы рассчитываем на сотрудничество с властями Армении для укрепления политической и экономической безопасности Армении», – решительно заявили в Госдепе.

Полагаем, что в США ждут, что после этого заявления Азербайджан в страхе расформирует свою армию и откажется от своих намерений относительно Зангезурского коридора.

В США, видимо, забыли, что все свои действия Азербайджан осуществляет на своей суверенной территории. Позвольте спросить: а где были эти вшивые демократы, когда Армения оккупировала 20% азербайджанских земель, когда убивала детей и женщин, проводила этническую чистку и изгнала миллион азербайджанцев из своих домов. Почему молчали? Почему не призвали к ответу Армению?

На самом деле мы знаем ответы на все эти вопросы. Сторонники «территориальной целостности» Армении и «мира во всем мире» пусть лучше позаботятся о том, как они будут смывать с себя кровь тысяч погибших в Украине и на Ближнем Востоке, ведь это с их «легкой руки» Земля охвачена бесконечными конфликтами и войнами – это результат американской политики, которая греет руки на разрухах и конфликтах, ведь появляется огромный рынок сбыта.

Будь США принципиальными радетелями за права человека и «территориальную целостность», картина во всем мире была бы иной.

Где были эти блюстители прав и порядка, когда Армения захватила азербайджанские территории? Куда смотрели, когда Пашинян объявлял Карабах армянским? Они молчали, поскольку армянская захватническая политика отвечала их интересам, а вот освобождение Азербайджаном своих земель совсем не входило их планы. Теперь же они предлагают мир на условиях Армении. Но с каких это пор проигравшая сторона выдвигает свои условия?

Нужно ли Азербайджану сегодня подписывать какое-то мирное соглашение? Пусть руководство Армении чешет затылок и думает, что оно может предложить Азербайджану, чтобы заинтересовать его, и привлечь к подписанию мирного соглашения. А Азербайджану торопиться некуда.

Кстати говоря, о «последствиях». О каких последствиях идет речь? О санкциях против Азербайджана? Или США надумали ввести армию? Если да, то куда? И главное, как? Российская база в Гюмри как раз ждет американцев. И эта страна была сопредседателем МГ ОБСЕ! Хорошо, что ее больше нет.

Но пусть США меньше волнуются за истеричную Армению, а бросят все усилия на решение проблем на Ближнем Востоке. Там военные базы США не в безопасности. А здесь раздражать Иран и Россию ни к чему. Чрезмерное попечительство до добра не доведет.

Ниджат Гаджиев