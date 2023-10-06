Politico: Встреча в Гранаде оказалась провальной из-за отсутствия ключевого игрока – Алиева

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Третий саммит Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гранаде 5 октября, закончился без какой-либо конкретики, пишет Politico. По мнению обозревателей издания, «мегасобрание» обернулось провалом, несмотря на изначальные ожидания.

«Встреча на высшем уровне с участием 50 европейских лидеров, десятков помощников и легионов журналистов закончилась безрезультатно, когда собравшимся не удалось добиться какого-либо существенного прогресса в разрешении конфликтов на пороге Европы или любой другой региональной проблемы», — говорится в материале.

Как отмечает Politico, на полях форума состоялись десятки двухсторонних встреч, но он не смог стать импульсом для снижения напряженности вокруг Косово или в отношениях Армении и Азербайджана из-за отсутствия ключевых игроков в данных вопросах, в частности, азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Издание добавляет, что в итоге испанская сторона отказалась от основной пресс-конференции, поскольку ее посчитали ненужной.

«Это мини-ООН, это рынок, где лидеры могут торговаться и заключать сделки», — заявил изданию один из европейских дипломатов, комментируя итоги саммита.