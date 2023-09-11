Фарид Шафиев: заявление Госдепа США вызывает серьезную озабоченность

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Председатель Центра по международным вопросам Фарид Шафиев не исключает, что российские миротворцы в Карабахе занимаются политическим шоу. Об этом Шафиев заявил в интервью Minval.az.

– Если миротворцы РФ в Карабахе не в силах принимать собственную же гуманитарку и никак не контролируют сепаратистов, то что они там делают?

– Тут нужно добавить, что армянские сепаратисты кричат о блокаде, отказываются от всевозможных гуманитарных грузов, кроме тех, которые должны будут идти по лачинской дороге. Соответственно, мы понимаем, что тут вопрос заключается не в гуманитарной помощи, а в контроле над лачинской дорогой. Армянам нужны военные ротации, бесконтрольный перевоз грузов и так далее. Что касается российских миротворцев, то, когда было принято решение отправить гуманитарный груз в Карабах, мне показалось, что вопрос уже согласован, но сепаратисты не пропустили автомобиль. Здесь может быть два варианта: либо это какое-то шоу, либо здесь присутствует конфликт между сепаратистами и РМК. Я думаю, что элементы и того, и другого здесь есть.

– Сегодня должен состояться телефонный разговор Пашиняна и Эрдогана. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники, армянский премьер несколько раз пытался связаться с Эрдоганом. Ожидаете ли вы, что по итогам этого телефонного разговора ситуация разрядится?

– У меня нет сведений на этот счет. Пашинян сам спровоцировал эту напряженность тем, что 2 сентября отправил письмо с поздравлением в честь с годовщиной «независимости» Карабаха. Теперь он пошел на попятную, поняв, что такие провокации против Азербайджана не пройдут. Поэтому пытается разрядить обстановку. С другой стороны, в политике армян наблюдается театральность с «геноцидом» и «голодом». Постепенно этот театр сходит на нет, потому что Азербайджан предложил помощь, Россия, МККК – тоже, но армяне отказываются.

Теперь они больше говорят о том, что им нужна лачинская дорога, потому она должна им принадлежать по трехстороннему заявлению. Собственно, лачинская дорога будет работать по нашим правилам: с таможней и всеми сопровождающими элементами. В трехстороннем заявлении не говорится о том, что эта дорога должна быть экстерриториальной. Ереван демонстрирует разногласия с Россией и таким образом обращается к Западу за помощью в деле сопротивления Азербайджану.

Этот театр рассчитан на определенные настроения на Западе, а с другой стороны, они говорят о безопасности, но им ничего не угрожает. Весь сыр-бор вокруг Карабаха и их территориальных притязаний, просто сейчас они нашли для этого новую формулировку. Сперва был «миацум», затем – самоопределение, теперь они кричат о правах и безопасности жителей Карабаха. Суть от этого не меняется.

– В настоящее время идет активное стягивание армянских войск к границам. Стоит ли ожидать эскалацию конфликта?

– Эскалацию надо ждать всегда, так как нет мирного договора. Пока продолжаются территориальные притязания, ситуация напряженная и внутри Карабаха, и внутри Армении. Поэтому не исключаю, что могут быть провокации.

– Вчера ЕС и Госдеп США сделали заявления. Какой посыл в этих заявлениях?

– Понятно, что никогда ни одна страна не признала бы выборы в Карабахе. Сепаратистам никогда не добиться признания своей легитимности. Но в этих заявлениях есть некоторые моменты. ЕС призывает сепаратистов вести диалог с Азербайджаном – это плюс. В целом, заявление ЕС, я считаю, положительное, а вот заявление Госдепа США вызывает серьезную озабоченность. В нем, в первую очередь, используется термин «Нагорный Карабах», «жители Нагорного Карабаха». Конфликт возник из-за территориальных притязаний, пострадали азербайджанцы, а в заявлении Госдепа говорится о правах жителей Карабаха. Получается, что безопасность и права азербайджанцев Карабаха для Госдепа имеют второстепенное значение. Если же сравнивать эти два заявления, то заявление Госдепа не конструктивное.

– Но в обоих заявлениях есть месседж о том, что и лачинская, и агдамская дороги должны быть открыты?

– Да, это так. Это небольшой позитив в этих заявлениях. Но все равно армяне должны считаться с таможенными правилами Азербайджана. Компании, которые намерены завозить товары, должны пройти регистрацию и платить налоги. Мы движемся в этом направлении. Хотя в другом заявлении Госдепа США было сказано о том, что Азербайджан должен разъяснить свои таможенные правила.

– В октябре должно состояться третье по счету заседание европейского политического сообщества. Олаф Шольц в Молдове анонсировал еще одну встречу в формате Азербайджан-Армения-Франция-Германия-ЕС. Состоится ли эта встреча?

– Я бы удивился, если бы мы пошли на такую встречу, учитывая антиазербайджанские выступления Франции и Германии. Сами армяне от мирного договора пытаются уйти. Затем они пытаются закрепить статус Карабаха в качестве прав и безопасности армян Карабаха, и обеспечить международную миссию. Поэтому мирный договор, несмотря на все оптимистические заявления, откладывается, ситуация в сфере безопасности остается вариативной. Это – не те страны, которые могут быть нашими посредниками в вопросе с Арменией.

Ниджат Гаджиев