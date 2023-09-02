Шольц получил травму

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Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время занятий спортом и получил травму, в связи с чем намеченная на воскресенье поездка в город Херинген была отменена. Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau.

Как сообщила представитель кабмина новостному порталу t-online, Шольц упал во время пробежки и получил синяки на лице. По ее словам, инцидент не повлияет на график канцлера на будущей неделе.

3 сентября Шольц планировал визит в Херинген, чтобы посетить мероприятие по случаю 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена бундестага.