На ППП «Лачин» у армянина конфискованы нарды с сепаратистской символикой (фото)

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У армянина, проходящего сегодня через ППП «Лачин» в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), конфискованы нарды с гербом карабахских сепаратистов, передает Report.

Так, после проверки документов армянина, его сумка была досмотрена сотрудниками Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы.

В ходе проверки было установлено, что на доске для игры в нарды был изображен герб так называемой республики. Нарды были конфискованы сотрудниками соответствующих учреждений.