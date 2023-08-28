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Франция заплатит фермерам €200 млн за уничтожение вина

Франция заплатит фермерам €200 млн за уничтожение вина

Виноделы Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции, Минсельхоз республики и Евросоюз направят €200 млн на программу поддержки, которая предусматривает уничтожение вина, пишет Financial Times.

Вино перегонят в этанол, который можно будет использовать в промышленности, например для изготовления духов или водно-спиртовых гелей. Это часть более широкой программы по поддержке французских виноделов, чьи проблемы появились в связи с падением продаж внутри страны, конкуренцией на внешних рынках и падением продаж в Китае.

Предусмотрена схема по выплате компенсаций за вырубку виноградников. На это согласились около 1 тыс. виноделов в Бордо, будут уничтожены 9,2 тыс. га виноградных лоз — 8% от общей площади выращивания в регионе.

Правительство стремится «остановить обвал цен и [помочь] виноделам найти новые источники дохода», им необходимо «адаптироваться к изменениям в потреблении и адаптировать производство к требованиям завтрашнего дня», пояснял министр сельского хозяйства Марк Фесно.

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