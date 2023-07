Хикмет Гаджиев встретился с послами ЕС

Помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послами стран-членов Европейского Союза в Азербайджане.

Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

«Благодарю Хикмета Гаджиева за ценные дискуссии с ЕС и партнерами о пути к справедливому и устойчивому миру. Германия привержена поддержке обеим сторонам конфликта», – отметил дипломат.

Отметим, во встрече также приняли участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара, посол Турции Джахит Багчы и заместитель посла Великобритании.

Thank you @HikmetHajiyev for valuable discussion with EU and partners on the way forward to a just and lasting peace. Germany remains committed to support both conflict parties in getting there as soon as possible. pic.twitter.com/Y9VCHoIkzk

— Ambassador Dr. Ralf Horlemann (@GerAmb_Baku) July 19, 2023