Подоляк назвал три фактора, которые ускорят поставку Украине ATACMS

192 Просмотров

Главным фактором передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS станет понимание того, что нынешний Путин является очень слабым и не контролирует в стране ряд процессов, считает советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

«Мне кажется, уже существует понимание что, чем быстрее Россия перестанет существовать при таком слишком слабом президенте, тем лучше будет для глобальной безопасности», – высказался Подоляк.

Вторым фактором, по его словам, стало понимание Америкой, что «на данном этапе наступательных операций действительно необходимо разрывать логистику и обеспечение России, которая насытила оборону большим количеством сил и средств.

«Третий фактор – это психологический фактор. Потому что переговорные процессы всегда идут… и на уровне президента Украины, и на уровне других должных лиц государства.. Не стоит забывать и на постоянном давлении конгрессменов и сенаторов США, которые переодически выходят с инициативой, что Украине нужно передать необходимый объем дальнобойных ракет. Плюс – общее давление. По поддержке Украины в США возросла «двухпартийность», – объяснил Подоляк.